Pedrógão Grande: Presidente retira pelouros a vereadora

O líder da Câmara de Pedrógão Grande acaba de comunicar à vereadora Margarida Guedes (PS) ir destituí-la da vice-presidência e deixá-la sem os pelouros que lhe tinha confiado, soube a SÁBADO.





A autarca respondia pelos pelouros da educação, saúde, acção social, desporto, turismo e obras particulares no âmbito de um executivo constituído, além de Valdemar Alves (presidente), pelo vereador socialista Nelson Fernandes e por João Marques e Raul Garcia (PSD).Segundo fontes partidárias, Valdemar Alves – eleito, em 2017, como independente, pelo PS, depois de ter liderado o Município em representação do PSD – terá optado por apear a vereadora da vice-presidência num "exercício tacticista de calculismo" a que não será alheia a proximidade da eleição autárquica de 2021.Antigo inspector da Polícia Judiciária, Alves convidou Margarida Guedes (antiga vice-presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova) a transitar para a função de directora da Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, cujas quotas pertencem à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão (51 por cento) e à Câmara local.Margarida Guedes, que declinou o convite e vai regressar à docência no ensino público, ponderou outros cenários e acabou por entender "honrar o mandato".