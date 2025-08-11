Seis feridos ligeiros em incêndio em Trancoso e outras 11 pessoas assistidas

Dos seis feridos ligeiros, três são bombeiros.

O incêndio rural que lavra em Trancoso (distrito da Guarda) desde sábado provocou seis feridos ligeiros, segundo a Proteção Civil, que diz que outras 11 pessoas foram assistidas no local, por inalação de fumo.



Incêndio em Trancoso causa feridos e mobiliza centenas de operacionais MIGUEL PEREIRA DA SILVA

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, dos seis feridos ligeiros, três são bombeiros.

Em declarações à Lusa às 08h55, a mesma fonte disse que o incêndio se mantém ativo, com frentes de alguns quilómetros, mas não há povoações em risco e o trabalho dos bombeiros está a decorrer favoravelmente.

Àquela hora o incêndio já contava com três meios aéreo no combate às chamas. No terreno estavam 652 elementos das forças de segurança e socorro, apoiados por 226 veículos.

Segundo a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 08:40 este incêndio, com origem na União de Freguesias de Frexes e Torres, era o que mobilizava mais meios.

No total, segundo a ANEPC, havia 2.116 operacionais no terreno a combater os incêndios rurais em Portugal continental, apoiados por 667 veículos e 13 meios aéreos.