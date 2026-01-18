Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 23:46

“Seguro vale mais do que os votos do PS”: a análise aos resultados da primeira volta das presidenciais

Armando Esteves Pereira, diretor geral editorial adjunto da Medialivre, analisa as vitórias e derrotas da primeira volta das presidenciais. A segunda volta vai ser disputada a 8 de fevereiro por António José Seguro e André Ventura.

