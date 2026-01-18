Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 23:52

"Hoje acho que é justo dizer isto, o país despertou": André Ventura reage ao resultado das presidenciais

André Ventura, que vai disputar a segunda volta das eleições presidenciais com António José Seguro, diz que os resultados mostram que "o país despertou" e acreditou que "só existe uma alternativa ao socialismo que nos destrói".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30