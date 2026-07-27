Seguro esteve reunido com Cavaco em Belém e tiveram "profícua troca de ideias"

"O encontro decorreu em clima de grande cordialidade" e versou "matérias de interesse comum".

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O Presidente da República, António José Seguro, almoçou no Palácio de Belém com o antigo chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva, com quem teve uma "profícua troca de ideias", segundo uma nota da Presidência da República.

"O Presidente da República convidou para um almoço, no Palácio de Belém, o antigo Presidente da República, professor doutor Aníbal Cavaco Silva", lê-se numa nota publicada hoje à tarde no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, acompanhada por fotografias, "o encontro decorreu em clima de grande cordialidade, proporcionando uma profícua troca de ideias sobre matérias de interesse comum".

As fotografias mostram Aníbal Cavaco Silva e António José Seguro lado a lado, à conversa, na varanda do Palácio de Belém e na Sala das Bicas, e no exterior do palácio.

António José Seguro, que assumiu a chefia do Estado em 09 de março deste ano, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu também já no Palácio de Belém o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, no início de julho.

De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República na altura, em 07 de julho, Seguro recebeu Ramalho Eanes "para uma troca de impressões que decorreu em clima de grande cordialidade".

Em janeiro deste ano, Cavaco Silva manifestou apoio a Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, que o antigo secretário-geral do PS disputou com o presidente do Chega, André Ventura, em 08 de fevereiro, e venceu com mais de 66% dos votos expressos.

Numa nota enviada à Lusa, o antigo Presidente da República, que na primeira volta das presidenciais tinha apoiado Luís Marques Mendes, recordou o que escreveu sobre Seguro num dos seus livros: "Sempre vi em António José Seguro (com quem mantive dezenas de contactos) uma pessoa honesta e educada, qualidades de um político que muito continuo a valorizar".

"Repito o que disse aquando da primeira volta: estas eleições são muito importantes para o futuro do país. Num tempo de tantas incertezas e de graves ameaças, Portugal precisa de um Presidente da República de bom senso e credível na cena internacional que contribua para a defesa dos interesses nacionais", defendeu.

Já como Presidente da República, em maio, quando Cavaco Silva foi distinguido pelo Parlamento Europeu, Seguro saudou essa distinção e elogiou o seu antecessor, considerando que "a Europa necessita hoje, mais do que nunca, de pessoas com esta visão, determinação e sentido de responsabilidade coletiva".