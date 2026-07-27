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Universidade do Algarve vai ter 298 novas camas para estudantes ainda este ano

Lusa 19:36
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As duas residências estão em fase final de construção, uma situa-se no 'campus' de Gambelas e outra no 'campus' da Penha.

A Universidade do Algarve está a ultimar as obras em duas residências universitárias que vão disponibilizar conjuntamente 298 novas camas para estudantes a partir do próximo ano letivo, anunciou hoje a instituição académica.

Universidade do Algarve
Universidade do Algarve Luís Forra

As duas residências estão em fase final de construção, uma situa-se no 'campus' de Gambelas e outra no 'campus' da Penha, ambos no concelho de Faro, e vão elevar de 539 para 837 o número total de camas disponíveis na instituição para acolher estudantes, destacou a Universidade do Algarve (UAlg) num comunicado.

Os dois equipamentos representam um investimento global de 18 milhões de euros, feito ao abrigo Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), indicou a UAlg, frisando que a própria instituição académica financiou 8,8 milhões do montante global.

Este aumento da capacidade de alojamento da UAlg representa um crescimento superior a 55%, salientou a Universidade do Algarve, região onde o alojamento para estudantes está com custos elevados devido à dificuldade de acesso a habitação causada pelo aumento do preço do imobiliário em todo o país, especialmente, em zonas de grande afluência turística.

"Este reforço surge num momento particularmente relevante, numa altura em que decorrem as candidaturas ao ensino superior e em que o acesso a alojamento acessível e de qualidade continua a ser um dos principais desafios para muitos estudantes e respetivas famílias", considerou a instituição académica.

O investimento feito na criação das 298 novas camas a partir do próximo ano letivo "dá continuidade ao esforço desenvolvido pela instituição na melhoria das condições de alojamento estudantil", enquadrou a Universidade.

A UAlg recordou que, em 2025, também investiu 8,3 milhões de euros para fazer a renovação e requalificação de sete residências universitárias e "melhorar as condições de alojamento" em 442 das camas já existentes.

"Com a entrada em funcionamento das novas residências da Penha e de Gambelas, a Universidade do Algarve reforça a sua capacidade de resposta às necessidades da comunidade académica, promovendo melhores condições de integração e sucesso dos estudantes", justificou a instituição de ensino superior algarvia.

O aumento da oferta de alojamento é "um passo importante na estratégia da instituição para tornar o ensino superior mais acessível, atrativo e inclusivo", argumentou a UAlg, salientando a importância deste contributo para "o reforço da capacidade de acolhimento da região" do Algarve.

Na semana passada, a reitora da UAlg, Alexandra Teodósio, realizou uma visita técnica às obras das duas novas residências e verificou as condições de acolhimento que vão ser disponibilizadas aos estudantes no início do próximo ano académico.

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