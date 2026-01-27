Sábado – Pense por si

Seguro e Ventura confrontam-se hoje no único debate televisivo da segunda volta

Lusa 07:31
Terá 75 minutos de duração, está marcado para as 20:30, com transmissão na RTP, SIC e TVI.

António José Seguro e André Ventura vão estar esta terça-feira frente-a-frente naquele que será o único debate televisivo entre os dois candidatos à segunda volta das eleições presidenciais.

André Ventura acusa imprensa de se preocupar em “fazer ativismo” em vez de “fazer jornalismo”

O debate, que terá 75 minutos de duração, está marcado para as 20:30, com transmissão na RTP, SIC e TVI.

Seguro e Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, terem conquistado 31,1% e 23,5% dos votos, respetivamente.

Há uma semana, o candidato presidencial André Ventura desafiou o seu adversário para três debates durante a campanha para a segunda volta e acusou-o de "querer fugir" às discussões por "medo do confronto".

Dias depois, Ventura acusou António José Seguro de ter recusado o debate organizado pelas rádios e de estar a fugir ao confronto de ideias porque "passou uma campanha inteira a dizer generalidades".

A campanha para a segunda volta das eleições presidenciais inicia-se no dia seguinte à publicação do mapa oficial dos resultados ou, se até lá não for publicado, a 31 de janeiro.

O atual Presidente da República, eleito em 2016, é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.

Desde 1976, foram Presidentes António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016).

