Sábado – Pense por si

Miriam Assor
Miriam Assor
26 de janeiro de 2026 às 17:53

Farinha do mesmo saco

Israel é um país democrático. No reino do Aiatolá, a garantia resume-se à execução. Ides para lá de barquinho e depois digam como é o além.

Extremismo. Ameaça à democracia. Ataque à constituição. É o trio de arma infantaria para destronar André Ventura. Calma. O seu estilo xerife enerva unhas, um paleio pautado e carregado de generalizações. De acordo. Contudo,  até ser um ditador, caros senhores, e de querer instalar a ditadura em Portugal, há uma estrada sem fim a percorrer. Bebam água. Vejam menos filmes. Leiam. Curiosamente, aqueles que lhe atiram à cara o epíteto de caudilho ladrão da liberdade e alinham com António José Seguro são partidos conexos até ao tutano com tudo o que não rima com moderação. Que se veja qual é o lado que o PCP esteve, e está, na invasão da Rússia à Ucrânia. Oficialmente, não apoia a Rússia, nem o governo da Ucrânia. Típico. Dizem-se força pela paz. É. Tal e qual. A postura adoptada destoa da improvável pomba branca na Soeiro Pereira Gomes: recusa em condenar a ocupação russa. Essa é que é. Em Março de 2025, o PCP foi o único partido que ficou com o cóccix na cadeira para não participar numa ovação a uma delegação ucraniana na Assembleia da República. Meio século atrás, em 1975, doeu-lhes o facto de Portugal ter, em boa hora, escolhido o caminho da democracia europeia pluralista em detrimento de modelos autoritários. Não tinha sido parido, o Bloco de Esquerda, é verdade, mas os seus três partidos fundadores — a UDP, o PSR e a Política XXI — já andavam na terra e envolveram-se nos acontecimentos daquela época. A UDP, marxista-leninista, à esquerda do PCP, apelou à mobilização das massas e à resistência armada contra o grupo dos Nove liderado por Ramalho Eanes.As raízes do PSR vinham da Liga Comunista Internacionalista, matriz trotskista, extrema-esquerda entusiasta da COPCON de Otelo Saraiva de Carvalho. A Política XXI, surgiu apenas nos anos 90, composto por dissidentes do PCP, e nesse febril ano de 1975,  integravam a estrutura do Partido Comunista. Hoje em dia, mantém visão turva em relação às celebrações oficiais do 25 de Novembro, visto, e mal, pelo Bloco como o momento que travou conquistas sociais importantes. O PCP conserva a postura de não condenação e de solidariedade com a República Popular Democrática da Coreia, e a importância do tema na agenda do partido tem diminuído, privilegiando-se conflitos noutras geografias, como na Palestina. Com o  Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português partilha uma base comum: condenam Israel e aplaudem o terrrorismo do Hamas. Os bloquistas enfiam-se em flotillas, enrolam o lenço ao pescoço e exteriorizam a posição à larga. Os comunistas, esses, evitam isolar o Hamas nas críticas e não o classificam de organização terrorista. 

Sobre a repressão e crimes no Irão, nada, nadinha, sequer um barco a remos em direcção a Teerão. Porquê? Ora, porquê. Sabiam que não seriam fuzilados, em Israel, sim, em Israel as vidas dos activistas tendenciosos em part-time não correriam perigo, as suas liberdades permaneciam garantidas. Gostem ou ponham no canto do prato, Israel é um país democrático. No reino do Aiatolá, a garantia resume-se à execução. Ides para lá de barquinho e depois digam como é o além. 

Putin, Hamas, o obeso da Coreia, o deposto Maduro, ganham a simpatia da esquerda e extrema-esquerda portuguesa, contando com o Livre, fino, situado na esquerda libertária e ecologista, pró-Palestina e raivoso de Israel, e a favor das escolas públicas, contudo matriculam filhos em colégios. Criaturas que não usam a boca e a cabeça para defenderem a civilização, facilmente caem no escorrega da incongruência. É este tipo de ideais, ou coisa assim, que dará o sim a Seguro e, com gosto, vira o lombo a Ventura.  António José Seguro não será eleito presidente da República pelo seu próprio e indubitável valor. Votam Seguro para não ter  Ventura como a primeira figura do estado. É injusto. 

Enxotado pela gula de Costa, esteve uns anos, talvez dez, distanciado do Largo do Rato. Regressou e conseguiu o que poucos logram: posicionar-se à frente sem precisar das mãozinhas dos camaradas.  Não terá sido o débil entusiasmo do PS o responsável. Seguro, só e unicamente. A improvável eleição de André Ventura deve-se ao machado que lhe corta a carótida política: é o lobo mau. Mandou os ciganos cumprirem a lei, depois, com a tareia judicial, a ordem passou às minorias, por si tristemente apelidadas, do costume a ter a obrigação. Disse que em Portugal faz falta três (no mínimo) Salazares. As palavras usadas fogem da elegância; a mama deixou de ser o exclusivo de uma parte do corpo. Entre os partidos e pessoas que manifestaram a intenção de voto a favor de Seguro, e não por aproximação a Seguro, mas um veto a Ventura, não sobram dedos para contar os iluminados que chamam o dono do Chega de tudo, menos de santo, pondo para debaixo do tapete o cordão ditatorial que os sustenta.

Mais crónicas do autor
26 de janeiro de 2026 às 17:53

Farinha do mesmo saco

Israel é um país democrático. No reino do Aiatolá, a garantia resume-se à execução. Ides para lá de barquinho e depois digam como é o além.

10 de janeiro de 2026 às 22:26

Da Independência à Dependência

A Marques Mendes falta-lhe a franqueza: é social-democrata, apoiado pelo governo social-democrata, o que não invalida que será, aliás, seria, o presidente de todos os portugueses.

30 de dezembro de 2025 às 09:17

É mentira, é mentira, sim, senhor

Agora, Cristo já não é judeu. Cristo é palestiniano. Morto por judeus, provavelmente.

24 de dezembro de 2025 às 17:15

Variações Presidenciais 

Foi o facto de se sentir zangado com a atitude da primeira figura do estado, que impulsionou Henrique Gouveia e Melo a se candidatar ao cargo de quem o pôs furioso.

24 de novembro de 2025 às 17:21

Humanidade em Obras

Invadiram uma escola na Nigéria sequestraram cerca de 300 alunos e professores. Na sede do Bloco de Esquerda, no site esquerda.pt, na espuma de Mariana Mortágua e na antiquíssima modelo Aparício, imperou o silêncio violento.

Mostrar mais crónicas
Tópicos Presidência da República Presidente da República Parto em casa Partido Socialista António José Seguro Partido Comunista Português André Ventura Israel Hamas Portugal União Democrática Popular (UDP) Política XXI PSR Bloco de Esquerda Coreia do Sul Rússia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Farinha do mesmo saco