"Keep calm e arranje um passaporte português" ou esta é "a sua porta de entrada para a Europa". É com esta mensagem que a empresa israelita Portugalis promete nacionalidade portuguesa aos "milhões" de judeus sefarditas.A empresa não tem poder para atribuir passaportes (só o Ministério da Justiça tem), mas garante o acompanhamento do processo de nacionalidade. Há outras empresas, a operar em Portugal, e a fazer negócio com os aparentes facilitismos na lei da nacionalidade para com os judeus sefarditas, que podem pedir a cidadania sem pôr os pés no País. Cada um destes serviços pode chegar aos 6 mil euros.