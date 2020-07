Uma onda de calor persistente atinge o território do Continente com as temperaturas a atingirem valores na ordem dos 40 graus a partir de amanhã, numa previsão que se estende, pelo menos, por mais sete dias.

Estão previstos 41 graus em Setúbal e Évora, 40 graus em Lisboa, Santarém e Lisboa. Em Coimbra a indicação é para 37 graus, 33 no Porto e 32 em Faro. Aveiro será a capital de distrito com a temperatura mais baixa, com a previsão de 31 graus, Segundo a tendência apontada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Associado ao calor tórrido durante o dia está a ocorrência de noites tropicais. Temperaturas noturnas superiores a 20 graus são esperadas em todo o território com a indicação que, em Portalegre, poderão registar-se 25 graus de mínima.