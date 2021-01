O novo diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deu ordens para que fossem recolhidas todas as armas não letais em posse dos inspetores, como bastões e sprays de gás pimenta.Até dia 15 têm que estar no armeiro. Também foi realizado o registo das armas de fogo que cada inspetor possui, revela a rádio Renascença O tenente-general Botelho Miguel sucedeu a Cristina Gatões, que dirigia o SEF quando o cidadão ucraniano Ihor Homenyuk foi morto nas instalações do aeroporto de Lisboa. Três inspetores foram acusados de homicídio qualificado.