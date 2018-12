Portugal é o segundo país da União Europeia (UE) com mais vítimas de tráfico humano em exploração laboral. De acordo com o mais recente relatório da Comissão Europeia, entre 2015 e 2016, foram registadas 339 vítimas de tráfico humano em Portugal, 248 delas em situação de exploração laboral – uma proporção de 73%, apenas ultrapassada na UE por Malta.

O segundo relatório sobre o tema, apresentado esta segunda-feira, revela que mais de 20 mil homens, mulheres e crianças foram registados como vítimas de tráfico na UE entre os anos de 2015 e 2016. Em Portugal, 34% destas pessoas eram mulheres e 7% delas crianças – todas elas do sexo feminino e sete delas sem acompanhamento.

Foram ainda identificadas mais 181 vítimas e 158 presumíveis vítimas no mesmo período. No entanto, a Comissão Europeia aponta que o número real seja bastante mais elevado, uma vez que muitas das vítimas não chegam a ser sequer identificadas.

De acordo com os dados, quase a totalidade dos homens vítimas de tráfico humano em Portugal são registados como casos de exploração laboral (94,8%), enquanto a maioria (51,1%) das mulheres são vítimas de exploração sexual – que em Portugal tem uma incidência de 15% entre o total de casos de tráfico humano. De todos estes casos, apenas 31 pessoas receberam vistos de residência e nenhum procurou qualquer tipo de estatuto de protecção internacional.

O tráfico de seres humanos, considerada uma violação dos direitos fundamentais, é expressamente proibido pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Mas, de acordo com os dados da Comissão Europeia, foram apenas comunicadas cerca de seis mil acções penais e três mil condenações. Deste número, apenas 18 condenações foram comunicadas por utilização, com conhecimento de causa, de serviços prestados por vítimas.

O relatório destaca igualmente um aumento do tráfico nos Estados-Membros que se centra cada vez mais em vítimas jovens e pessoas com deficiência. Salienta igualmente a utilização da Internet e das redes sociais para o recrutamento de vítimas, bem como o risco acrescido de tráfico de seres humanos no contexto da migração.

A Coordenadora da Luta Anti tráfico da EU, Myria Vassiliadou, referiu que o relatório apresentava conclusões "encorajadoras e preocupantes" e que o objectivo "continuar a ser a erradicação do crime". No primeiro relatório publicado pela União Europeia, publicado a 4 de Dezembro de 2017 e com dados conjuntos de 2013 e 2014, haviam sido reportados quase 16 mil casos de tráfico humano utilizados num qualquer tipo de exploração.