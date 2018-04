Proposta queria que mesmo condutores em situação de emergência tivessem de ser notificadas da multa.





Os condutores do INEM em serviço de emergência já não vão ser multados por excesso de velocidade. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária recuou na medida conhecida esta quarta-feira.



Foi conhecido esta quarta-feira que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) ia exigir que os condutores de ambulâncias apanhados em excesso de velocidade fossem identificados e notificados a pagar uma coima ou a apresentar defesa por escrito. Anteriormente, o INEM tinha apenas que informar a ANSR, no caso de uma multa por excesso de velocidade, que se tratava de uma emergência médica para que o caso fosse arquivado.



Com aquela proposta alteração, os condutores do INEM que fossem apanhados em excesso de velocidade seriam notificados, tendo um período de 15 dias úteis para apresentar uma defesa por escrito.



À estação de Carnaxide, Orlando Gonçalves, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas, considerou que a medida "não faz sentido nenhum".



"Os trabalhadores já são extremamente mal pagos, O INEM funciona, como todos sabemos muito mal, com muita carência de pessoas e, portanto, os trabalhadores e os condutores das ambulâncias quando vão prestar socorro público a vítimas de acidentes ou de doenças não têm que estar limitados a pensar que depois ainda vão receber uma coima em casa, que ainda vão ter de andar no advogado para se defender deste tipo de situações, sem ter nenhuma garantia que a vão resolver, sem ter de perder pontos na carta, de pagar coimas. Isto é inadmissível", disse o sindicalista.