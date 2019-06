Mais de 100 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, acompanhados de vários procuradores do Ministério Público, avançaram esta manhã para a detenção de um grupo de oito cidadãos romenos, suspeitos de liderarem uma rede que se dedica ao tráfico e exploração sexual de mulheres, também romenas. Foram realizadas várias buscas domiciliárias tendo em vista a captura dos cabecilhas, e apreendidos carros e dinheiro. A acompanhar as autoridades portugueses encontrava-se uma equipa de investigadores romenos que abriram um inquérito no seu país por branqueamento de capitais.

Ao que a SÁBADO apurou junto de fonte judicial, esta organização está implantada há vários anos na região de Aveiro, mas estende a sua atuação ao longo dos 60km da IC2 que separam a Mealhada de Oliveira de Azeméis. Os investigadores consideram o grupo extremamente perigoso, sobretudo devido à violência com que atuam sobre as mulheres que entendem não estar a dar o devido retorno financeiro. Haverá mesmo registos de que várias foram sujeitas a sevícias.

Esta investigação do SEF decorre há um ano e é tutelada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). De acordo com as informações recolhidas pela SÁBADO, ela envolveu uma intensa recolha de prova que incluem vigilâncias, escutas telefónicas e dados financeiros.

Segundo apuraram os investigadores, os elementos do grupo dedicam-se a trazer raparigas da Roménia para a prostituição à beira da estrada. Muitas delas são entregues pelas próprias famílias, em troca de pequenas quantias de dinheiro. "Estamos a falar de famílias desestruturadas, com uma realidade completamente diferente da nossa", explica fonte judicial. De acordo com a mesma fonte, estarão transcritas no processo escutas telefónicas onde os cabecilhas se queixam às famílias das raparigas que elas não estão a dar o retorno esperado.

Outras mulheres são trazidas por Portugal ao engano. Julgam que estão a viajar com o namorado que, à chegada, lhes retira os documentos e obriga a prostituir-se, sob ameaça: não só física e direta, mas também à sua familia que ficou na Roménia.

Uma vez em Portugal, as vítimas são depois distribuídas por zonas controladas pelo grupo - que cobra inclusive pelo posicionamento das raparigas nessas áreas. Diariamente, elas aparecem às primeiras horas da manhã, sentadas em bancos de plástico e muitas vezes semi-nuas, na berma da IC2. Uma realidade que é visível por qualquer condutor e que já foi várias vezes mencionada nos órgãos de comunicação local.

Existe, inclusive, uma petição pública online contra a prostituição em Albergaria a Velha. Para além da presença das mulheres na berma da estrada, os autores da petição queixam-se também do lixo que é deixado nessas áreas: de preservativos usados a roupas e panos. Em agosto de 2014, uma operação da GNR chegou a multar várias mulheres por crimes ambientais: eram acusadas de deixar preservativos, garrafas e papel higiénico nas bermas da estrada.

Para chegarem àqueles que consideram serem os cabecilhas da rede - que tem um elemento preponderante - os inspetores do SEF desenvolveram uma intensa atividade de vigilância no último ano. E terão conseguido demonstrar que, apesar de não terem atividade conhecida - passam os dias em ginásios, centros comerciais ou em casa - eles demonstram uma grande capacidade financeira e deslocam-se facilmente a Espanha, França e Reino Unido. Suspeita-se ainda que o elemento preponderante do grupo terá ligações a um líder da máfia romena instalado em Itália.

Os homens têm também especiais cuidados: evitam o contacto em público com as mulheres e só à noite, já em casa, tomam contacto com elas. Nem para os seus locais de prostituição as acompanham: ou apanham um taxi ou são transportadas em viaturas particulares de portugueses. "Há raparigas que fazem 15 a 20 clientes por dia. Cobram de 20 euros para cima. Ao fim do dia são centenas de euros de cada uma. Estamos a falar de muito dinheiro", explica fonte judicial.

A grande parte desse dinheiro é depois enviado para a Roménia onde os elementos do grupo têm contas bancárias e investem no imobiliário. E é aí que as autoridades romenas que estão a acompanhar a operação em Portugal quer também apanhá-los. "Para provarem o branqueamento temos de provar aqui a origem ilícita dos fundos", explica uma fonte conhecedora do processo. Estarão em causa os crimes de lenocínio, tráfico de pessoas, associação criminosa para lenocínio e tráfico. Há também suspeitas de falsificação de documentos.

Em dezembro do ano passado o SEF já tinha capturado um cidadão de leste, de 42 anos, residente na zona de Aveiro, em cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu. Segundo informou na altura o SEF, o detido fazia parte de uma "organização criminosa de caráter internacional desmantelada recentemente pelas autoridades espanholas no âmbito da ‘Operação Lora’" que se dedicava "ao aliciamento, recolha e distribuição por diversos países europeus, de cidadãs do leste da Europa para a prática da prostituição de rua".