Autoridades encontraram a viver no local, na Aldeia de Paio Pires, no Seixal, 17 cidadãos nepaleses, quatro chineses, um romeno, uma brasileira e um português.

Na noite de sexta-feira, a GNR de Almada encontrou indícios de tráfico de seres humanos numa superfície comercial explorada por chineses na Aldeia de Paio Pires, no Seixal. Segundo o Jornal de Notícias, a operação conjunta da GNR, da ACT e da Autoridade Tributária deveu-se a suspeitas de trabalho ilegal e insalubridade pública.



A GNR encontrou a viver na loja 17 cidadãos nepaleses, quatro chineses, um romeno, uma brasileira e um português. Segundo fonte oficial da GNR, três dos 17 cidadãos nepaleses foram notificados para sair de Portugal voluntariamente e 14 foram realojados pela Segurança Social em casas em Lisboa.



Foram ainda passados, pela ACT, 36 autos por infrações à legislação laboral e foram também encontrados indícios do crime de maus tratos a animais.



De acordo com o jornal, não ocorreram detenções, tendo o expediente sido enviado para o Ministério Público do Seixal.