R, o índice que revela que talvez não seja prudente reabrir a economia O "R" é o número essencial para a reabertura alargada da economia. Mas o que quer dizer esta letra que representa na verdade um número? Nesta pandemia da covid-19, o "R" representa a abreviatura para "número de reprodução" e quanto mais baixo este valor for, melhor será tanto em termos de saúde pública, como também de economia.

Em Portugal, a última atualização dava conta que este valor era 1. Na Alemanha, só se procedeu à reabertura de alguns setores com o R de 0,7. Questionada sobre se seria muito cedo para reabrir a economia, Graça Freitas frisou que "a nossa epidemia está a descer"."Para medir a epidemia, não podemos baixar a guarda em nada. Temos que fazer o que fazíamos no início, em detetar casos precocemente e isolá-los. As autoridades de saúde iam à volta de um caso procurar os contactos e isolar. Esse trabalho hercúleo no início para detetar, isolar, e controlar o caso e os contactos, vai ter que ser intensificado. A nossa capacidade de olhar e medir será mto fina. Semana a semana vamos ver as medidas, os movimentos populacionais, o comportamento da população e o impacto da alteração social e económica nos indicadores da saúde", relatou Graça Freitas."A epidemia felizmente não está a crescer. Temos novos casos diários mas a curva que podem ver é uma curva com altos e baixos, mas com uma tendência decrescente. Há novos casos, é um facto, mas a tendência é decrescente. Estamos a descer a rampa. As epidemias evoluem sempre por vagas ou ondas, mais devagar ou depressa, e começam a descer depois do pico", recordou.A epidemia "está a descer apesar de todos os dias termos casos, enquanto não terminar vamos ter sempre novos casos".O ritmo da curva é descendente. Além do R, são calculados todos os dias os novos casos, os casos graves, os internamentos, e os óbitos, lembrou Graça Freitas. "Do ponto de vista da epidemia, o R é apenas um dos fatores que deve ser tido em conta mas não é o único.""Temos que fazer várias análises para fazer um diagnóstico. Temos que ter vários parametros para perceber, é preciso um equilíbrio entre a dinâmica da epidemia e do desconfinamento. Para que a epidemia seja estável, desconfinando, temos que observar regras de prevenção e controlo da infeção", afirmou Graça Freitas.