DGS garante que vai emitir normas para creches

A Direção-Geral de Saúde (DGS) garante que vai divulgar normas dirigidas às creches, cuja abertura está prevista para 18 de maio, quanto à pandemia da Covid-19 As crianças em idade pré-escolar, "pelas suas características, não acatam medidas de saúde pública", reconheceu Graça Freitas. "Estamos a preparar normas para crianças tão pequenas, serão publicadas para que quando as creches forem abertas se minimizar o risco. O risco nunca será zero, mas vamos fazer tudo para o controlar."

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 989 mortos associados à covid-19 em 25.045 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.