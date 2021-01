Secretário de Estado critica diretor da DGPJ por comunicado retirado do site

Quanto ao facto de ter sido retirado do Portal da Justiça um comunicado,

Mário Belo Morgado, o Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, criticou Miguel Romão, o diretor demissionário da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ). Romão demitiu-se após a polémica com os erros no currículo de José Guerra, magistrado indicado pelo Governo para a Procuradoria Europeia. Num comunicado publicado após a sua saída, a DGPJ garante que a ministra sabia tudo sobre a informação enviada à União Europeia - o que a própria negou.No Twitter, Belo Morgado critica a divulgação do comunicado. "Quanto ao facto de ter sido retirado do Portal da Justiça um comunicado, a razão é simples: a dignidade das instituições e a autoridade democrática do Estado não permitem que dirigentes demitidos usem plataformas e serviços públicos como se fossem quintas privadas", escreveu.Belo Morgado é secretário de Estado desde outubro de 2019 e foi Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. No comunicado retirado do site da DGPJ , lê-se que foram verificados "lapsos numa informação enviada pelos serviços desta Direção-Geral em 29 de novembro de 2019". Porém, a "informação foi preparada na sequência de instruções recebidas e o seu conteúdo integral era do conhecimento do Gabinete da senhora Ministra da Justiça desde aquela data" - o que a ministra Francisca Van Dunem negou. "Foi remetida à Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), mediante indicação direta desta Representação de muita urgência no seu envio; e, simultaneamente, à Direção-Geral dos Assuntos Europeus (Ministério dos Negócios Estrangeiros). Dizia respeito à fundamentação da opção por um determinado senhor magistrado do Ministério Público para o cargo de Procurador Europeu por parte de Portugal."A polémica fez com que Van Dunem enviasse uma carta ao representante português junto da União Europeia uma correção aos erros que constam do currículo do Procurador Europeu José Guerra: a sua categoria profissional, visto que não é procurador-geral adjunto e a sua participação no processo UGT, que acompanhou na fase de julgamento e não a fase de investigação/acusação.