O PS vai manter uma das bandeiras da legislatura: a medida da gratuidade dos manuais escolares vai passar a ser lei, deixando de estar dependente do Orçamento de Estado. No entanto, a iniciativa pode estar em risco, avisa a secretária de Estado, Alexandra Leitão, caso não comece a haver uma maior reutilização dos livros.

Numa entrevista a Daniel Oliveira, no podcast "Perguntar Não Ofende", a secretária de Estado fala nas dificuldades em implementar uma medida "muito complexa" que visa dar manuais escolares grátis a mais de um milhão de alunos.

Leitão aponta várias dificuldades: os problemas com a plataforma informática, que diz estar mais bem preparada este ano, as complicações em "pôr as livrarias a trabalhar" com o Ministério da Educação e a dispersão geográfica dos estudantes.

Além destes problemas, numa conversa com quase uma hora, Alexandra Leitão deixa o aviso: ou há mais reutilização dos materiais ou a medida não se mantém "por uma questão de sustentabilidade orçamental, mas também ambiental".

Segundo um relatório do Tribunal de Contas publicado em maio, a percentagem de manuais reutilizados este ano foi inferior a 4%, apontando como razões o acréscimo de trabalho nas escolas, que têm tarefas como avaliar o estado dos manuais, e o facto de o Ministério ter decidido não reutilizar os manuais no 2.º ciclo (5.º e 6.º anos).

Os diretores das escolas alertam que é difícil reaproveitar os manuais do 1.º ciclo, que têm espaço para os alunos escreverem.

"É difícil reutilizar, é mais fácil não usar com cuidado os livros, as pessoas tendem a não ligar. Não se pode criar a ideia que a pessoa até reutilizava para outros familiares mas agora não reutiliza porque acha que o Estado dá", explica a secretária de Estado, alertando para outro problema: a falta de cultura cívica.

Questionada sobre Oliveira sobre a aposta em livros digitais, Alexandra Leitão garante que "já estamos a facultar licenças no digital".