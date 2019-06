O Estado-Maior-General das Forças Armadas revelou que o militar português que ficou ferido na República Centro-Africana foi submetido a uma amputação de ambas as pernas ainda em Bangui. O militar deu entrada no serviço de urgência do Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, esta sexta-feira pelas 14h45.

"O militar foi estabilizado no local do acidente e transferido por helicóptero para o hospital militar da missão das Nações Unidas na capital do país, em Bangui, onde foi submetido a cirurgia emergente, de controlo de danos, tendo sido verificada a necessidade e efetuada uma amputação bilateral dos membros inferiores. Sem intercorrências no intra ou pós-operatório imediato", lê-se no comunicado enviado às redações.