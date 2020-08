SATA retoma ligações áreas entre a ilha Terceira e o Porto em setembro

A companhia aérea açoriana Azores Airlines, do grupo SATA, vai retomar as ligações diretas entre a ilha Terceira e a cidade do Porto, a partir de 16 de setembro, revelou hoje a empresa.

"A retoma desta rota decorre do processo gradual de retoma dos voos da transportadora, após a interrupção inevitável da ligação em março de 2020, devido à situação de pandemia de covid-19", adiantou a empresa, em comunicado de imprensa.

Segundo a companhia, a Azores Airlines vai disponibilizar "um voo por semana" entre Terceira e Porto, que se realizará à quarta-feira, entre 16 de setembro e 21 de outubro (horário de verão IATA 2020), passando depois a realizar-se à quinta-feira, durante o inverno IATA 2020/2021.

"Com o reinício desta operação aérea, a companhia aérea Azores Airlines procura contribuir para a estabilização gradual dos fluxos de passageiros entre as diferentes ‘gateways’ do arquipélago dos Açores e os principais mercados emissores nacionais", salientou, no mesmo comunicado de imprensa.

O líder do CDS-PP/Açores, Artur Lima, criticou recentemente o fim das ligações diretas da Azores Airlines entre a Terceira e o Porto, acusando o Governo Regional, único acionista da empresa, e a administração da SATA de terem tomado a decisão "sem darem nenhuma explicação plausível".

"Queria repudiar vivamente a atitude do Governo Regional e da administração da SATA de ter terminado com a ligação Terceira-Porto", salientou, em comunicado de imprensa, na semana passada.

Até ao momento, foram detetados na região 206 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 27 casos positivos ativos, dos quais 24 na ilha de São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.

Morreram 16 pessoas com a doença nos Açores.