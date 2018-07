Os técnicos de manutenção de aeronaves da SATA Air Açores vão estar em greve até 30 de setembro, entre 00:00 e as 08:00, foi este sábado anunciado.A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil (SINTAC) e pelo Sindicato dos Técnicos de Manutenção da Aviação Civil (SITEMA).Segundo uma nota de imprensa do grupo SATA, estão a ser "desenvolvidos todos os esforços para minimizar os transtornos decorrentes desta situação".Já em Abril os técnicos de manutenção de aeronaves cumpriram uma greve entre as 05:30 e 08:30, pelo período de três meses, tendo na origem da paralisação estado a luta pelo descongelamento das carreiras suspensas há oito anos.Os técnicos de manutenção são essenciais para garantir a segurança dos aviões antes da partida.