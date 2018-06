O Hospital de São João, no Porto, inaugura no próximo dia 22 a nova zona de tratamento para crianças com cancro, procurando colmatar as falhas reveladas por pais e profissionais no mês de Abril.Ao Jornal de Notícias, fonte da unidade de saúde garante que os utentes vão ter "melhores condições". O espaço novo vai ficar localizado na zona das consultas externas, local que está a ser modernizado e albergado alterações em outras valências também.A verba destinada às obras na zona pediátrica continua bloqueada, não havendo um prazo para que seja dado o sinal verde por parte do Ministério das Finanças. O mesmo jornal adianta que a administração hospitalar está agastada com a situação, mas fonte governamental explicou que "o Governo nunca anunciou uma data"e que a verba está ainda em "análise de cabimento orçamental".