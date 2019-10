Autoridades procuram homem que caiu ao mar em Peniche

Um homem está desaparecido no mar em Peniche , no distrito de Leiria, depois de ter caído à agua na zona do cabo Carvoeiro, esta segunda-feira, estando a decorrer buscas para o encontrar, disse o comandante da capitania local.O alerta para as autoridades foi dado pelas 15h30, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Em circunstâncias que estão por apurar, o homem estaria na zona do cabo Carvoeiro e caiu ao mar, tendo sido levado por uma onda, explicou o comandante da Capitania de Peniche, Vasco Cristo, à agência Lusa.A vítima, cuja idade e nacionalidade se desconhece, estaria acompanhada, adiantou a mesma fonte.A Capitania de Peniche pediu meios para iniciar buscas, que estão a ser feitas no mar, com uma lancha da Polícia Marítima, e em terra, pelos bombeiros e PSP.O responsável adiantou que foi também acionado um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que pelas 16h20 estava a caminho de Peniche.No local, à mesma hora, estavam 17 operacionais e sete veículos, de acordo com a página da ANEPC.