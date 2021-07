Salgado alega demência para evitar julgamento da Operação Marquês

Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, alega demência para evitar o julgamento da Operação Marquês, no qual é o único arguido e está acusado de três crimes de abuso de confiança. Garante que "tem vindo a sentir dificuldades e lapsos de memória e, ainda, desgaste emocional, físico e psicológico". A defesa do ex-banqueiro já pediu ao tribunal que ordene a realização de uma perícia médica do foro neurológico, com base em relatórios médicos que apresentou.







