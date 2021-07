Criança de 12 anos morre afogada após cair em açude no rio Arunca em Pombal

Uma criança de 12 anos morreu esta quarta-feira afogada num açude no rio Arunca, na cidade de Pombal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria (CDOS).





Segundo a mesma fonte, o alerta foi feito às 16h48 "para uma criança caída na água"."Chegados os meios ao local, a criança, de 12 anos, do sexo masculino, encontrava-se em paragem cardiorrespiratória", referiu.O adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Pombal, João Carlos, explicou que "as manobras de reanimação foram iniciadas imediatamente por uma pessoa que assistiu à situação e foram continuadas pela PSP", e, após a chegada dos bombeiros e dos elementos da ambulância de suporte imediato de vida, a vítima "foi assistida por estas duas equipas".Depois, quando a viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra chegou, o menor foi transportado para o Hospital Distrital de Pombal, onde foi declarado o óbito, acrescentou João Carlos.Onze operacionais, apoiados por seis viaturas, da PSP, Bombeiros Voluntários de Pombal e Instituto Nacional de Emergência Médica, foram mobilizados para o local, informou o CDOS.Numa nota de pesar publicada na sua página do Facebook, a Câmara de Pombal refere que foi "com muita tristeza" que recebeu a notícia da morte da criança, na zona do Parque do Açude, em Flandes, "endereçando à família e amigos as sentidas condolências"."O Município de Pombal aproveita o trágico acontecimento para alertar que aquela zona do rio Arunca não é uma praia fluvial, não se encontra vigiada e é inadequada para banhos.", adianta a mesma publicação.A autarquia do distrito de Leiria alerta também "para a necessidade de ser adotada sempre uma cultura de segurança e prevenção, redobrando os cuidados junto à linha de água, nomeadamente por parte de pessoas adultas que acompanham crianças e jovens nos seus momentos de lazer e de divertimento".