Salesianos, escola para "órfãos e necessitados", oferece comida diferente para ricos e pobres

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"As escolas salesianas são instituições livres e abertas a todas as classes sociais, onde se educa em dinâmica relacional e de partilha", lê-se no site dos Salesianos e ainda que a ordem religiosa que criou estas escolas está vocacionada para "a educação de jovens órfãos e necessitados". No entanto há diferenças claras na forma como são tratados os alunos ricos e os alunos pobres, no que diz respeito à alimentação. De acordo com uma denúncia dos pais de alunos da escolas dos Salesianos de Manique, as refeições servidas aos alunos que pagam mensalidade são melhores do que as dos que estudam gratuitamente naquela instituição. Escola culpa o Estado.



Cantina escolar dos Salesianos oferece refeições diferentes para alunos pagantes e gratuitos Mariline Alves/CORREIO DA MANHÃ

A notícia foi avançada pela agência Lusa que afirma que na escola de Cascais há alunos que frequentam a escola sem que os encarregados de educação tenham de apgar a mensalidade graças ao contrato de associação celebrado com o Ministério da Educação para dar resposta a uma alegada rede pública insuficiente. No entanto, "as refeições servidas na cantina são diferentes", contou à Lusa Rute Vieira, mãe de um aluno do 9.º ano, revelando que entre os alunos se fala na "comida dos ricos e na comida dos pobres".

Quem paga mensalidades têm refeições mais saudáveis e “muitas vezes com mais variedade de pratos", enquanto as restantes crianças têm uma oferta muito limitada, com um menu que parece repetir-se, corroborou um grupo de pais numa carta enviada para a Lusa. O tratamento diferenciado foi confirmado à Lusa por um responsável do colégio, que atribuiu as culpas ao Governo: "É mesmo assim porque o Estado não nos permite vender as refeições do privado ao regime público".

O Estado "paga 1,46 euros por cada refeição" dos alunos subsidiados, um valor muito baixo para conseguir "fazer refeições iguais aos outros", acrescentou o responsável dos Salesianos, em cujo site se pode ler: "Os Salesianos de Dom Bosco são uma congregação religiosa vocacionada para a educação de jovens órfãos e necessitados". O responsável da escola recusou-se a prestar mais declarações sobre o tema. Já o Ministério da Educação, Ciência e Inovação não deu esclarecimentos sobre o tema.

No seu site, o colégio reconhece que "a alimentação é extraordinariamente importante" e que "as escolas são locais favoráveis à adoção de estilos de vida saudáveis para a promoção de saúde": "A nossa escola assumiu o compromisso de proporcionar uma oferta alimentar não só equilibrada mas também agradável e apelativa". No entanto, as famílias de alunos mais carenciados denunciam que "durante um período, a qualidade foi considerada muito fraca, tendo inclusive ocorrido situações em que alunos relataram ter encontrado insetos na comida".

O consenso científico atual aponta para que o desempenho escolar das crianças é influenciado por vários fatores individuais e ambientais. A alimentação é um dos fatores mais importantes pelo seu papel no desenvolvimento cerebral e cognitivo e pela sua capacidade de afectar campos como a inteligência, a aprendizagem, a memória e capacidades determinantes na sala de aula, como a concentração e o estado de alerta.