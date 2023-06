Benfica diz que acusação do Saco Azul é 'coxa', 'forçada e de vistas curtas'

Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira, a SAD do Benfica e o ex-diretor financeiro do clube da Luz Miguel Moreira pediram a abertura de instrução no processo Saco Azul para que não sejam pronunciados. A acusação do Ministério Público é descrita pelos advogados dos arguidos não só como "coxa", mas também "forçada, de vistas curtas e desviadas", procurando confirmar o "seu pré-conceito". Asseguram mesmo que assenta "numa estória inconsistente, ilógica, intrinsecamente contraditória e inviável" construída ao longo de seis anos e que não foram reunidas provas que permitam a condenação por qualquer crime.