Central de propaganda do Governo já tem estúdios

No fim de 2022, o CEGER fez três contratos para “aquisição de estúdio multimédia”. A 23 de novembro pagou 18.274 euros (mais IVA) à GTC para esse efeito; no mesmo dia, surge um contrato com a Base2 para, de novo, “aquisição de estúdio multimédia”, por 6.224 euros (mais IVA); e também no mesmo dia surge ainda um terceiro contrato, mais uma vez com a GTC e no mesmo valor que o primeiro (18.274 euros mais IVA), para “estúdio multimédia, no âmbito do projeto PRR TD-C19-i04” – este último financiado pelo PRR. Ao todo, são três aquisições para “estúdios multimédia”, no valor total, com IVA, de 52.609 euros.