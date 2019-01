Aos 28 anos, a YouTuber Simone Giertz prepara-se para lutar contra um tumor no cérebro, pela segunda vez. O anúncio foi feito através do seu canal no YouTube, que conta com 1,4 milhões de subscritores.

Giertz é uma inventora, apresentadora e YouTuber profissional que se tornou célebre por criar os seus "Shitty Robots", ou "robôs de merda": destinam-se a ajudar com atividades do dia-a-dia, mas não funcionam. O despertador que bate no dono até ele acordar ou um aplicador de batom que acerta na cara toda, menos nos lábios, são algumas das suas invenções mais divertidas e conhecidas.

Em Abril de 2018, Simone contou aos seus subscritores que tinha um tumor no cérebro e foi operada, com sucesso, a um meningioma – o tipo mais comum de tumores neste órgão. Os cirurgiões conseguiram tirar a maior parte do tumor, mas restaram vestígios. E no vídeo que publicou, Simone reflete sobre o seu medo de perder a vista ou a audição, perder o cabelo ou sofrer de demência. Vai submeter-se a um tratamento de radioterapia para "queimar Brian", o nome que deu ao seu tumor.





"De segunda a sexta-feira durante seis semanas, tenho que ir ao hospital e pôr uma máscara por cima da cabeça para ela ficar no mesmo lugar e eles vão lançar radiação ao meu cérebro para estragar o tumor o suficiente e desencorajá-lo de voltar a crescer", contou. "Não quero ser a rapariga do tumor no cérebro. Quero ser a rapariga que constrói", frisou.