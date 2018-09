Luciana Passo veio ao Parlamento apontar o dedo à inacção do Governo face à Ryanair, a empresa irlandesa de aviação low cost que se recusar a aplicar a lei portuguesa aos seus trabalhadores portugueses e que se negou a vir dar explicações ao Parlamento depois de ter sido chamada a uma audição pelo BE.

"A ACT actuou e bem. Na segunda greve, actuou e bem, com muita assertividade. Menos assertividade teve o Governo", começou logo por dizer a presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil na audição desta quarta-feira na Comissão de Economia.

Luciana Passo não poupou o Executivo nas respostas aos deputados, sublinhando que a companhia aérea se tem recusado a respeitar a lei portuguesa e acusando a empresa de coagir os trabalhadores, de desrespeitar o direito à greve e de não pagar as horas feitas.

"O Governo poderia ter tido outro tipo de atitude? Não podia, deveria", insistiu a sindicalista, que diz que a empresa age como se só tivesse de respeitar a lei irlandesa.

"A lei é a irlandesa. Os portugueses só servem para trabalhar depressa e bem e por pouco", afirmou a presidente do sindicato, explicando que neste momento "os sindicatos europeus se juntam para que seja aplicada a lei de cada país".

"Não é nada de extraordinário", insistiu, admitindo que o sindicato já ficaria contente com "um contrato colectivo, um acordo de empresa que poderia atirar para a lei".

De resto, Luciana Passo lembrou que o sindicato continua sem aceder às condições acordadas entre a Ryanair e o Estado português para a companhia aérea operar em Portugal.

"Eu nunca tive acesso aos contratos para a Ryanair estar aqui. A Ryanair faz o quê? Voa para as ilhas, mas recebe", disse, criticando a ausência de respostas por parte do Executivo.

"Nós falámos com o Governo. Não vi foi nada feito", disse, assegurando que o Executivo foi "chamado a atenção atempadamente" para as violações à lei portuguesa levada a cabo pela Ryanair.

"Interessa-me que o Governo português em Portugal proteja os portugueses", declarou Luciana Passo, antes de o assessor jurídico do sindicato lembrar que os trabalhadores portugueses da Ryanair cumprem os requisitos para que lhes seja aplicada a lei portuguesa.

Apesar disso, Luciana Passo diz que a empresa recusa essa situação a ponto de se recusar a receber comunicações em Portugal.

"Insurgiram-se fortemente quando receberam uma carta em Português", recordou, explicando que neste momento se vive um clima de terror na empresa.

"Tentam coagir, mentem. E as pessoas na Ryanair, os tripulantes vivem aterrorizados", garante a dirigente do sindicato que assegura que há pessoas que não ganham qualquer vencimento apesar de estarem em prontidão para trabalhar porque a empresa não lhes atribui serviço, apesar de a lei portuguesa impedir essa situação.

Recorde-se que a Ryanair se recusou a vir ao Parlamento, alegando não ter ninguém dos recursos humanos disponível, quando o pedido de audição feito pelo BE se destinava a ouvir a administração da empresa.

De resto, o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, apresentou um protesto formal contra a Ryanair durante a conferência de líderes desta quarta-feira.