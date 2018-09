Maus-tratos na Ryanair chegam ao Parlamento

Esta terça-feira, arrancam as audições no Parlamento que pretendem discutir a situação na transportadora aérea Ryanair . Apesar de a administração da empresa ter recusado ser ouvida pelos deputados, o mesmo não ocorreu com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), cujo representante irá à Assembleia da República amanhã.A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a ANA Aeroportos também vão comparecer nas audições.O requerimento para as audições foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas (CEIOP) em Abril. A justificação para as audições foi "a chantagem exercida sobre os trabalhadores em greve, bem como o incumprimento sistemático de várias dimensões da legislação em vigor".Os funcionários da Ryanair já fizeram greves em Abril, Julho, Agosto e preparam-se para um novo protesto a nível europeu em Setembro. Entre as reivindicações dos trabalhadores, encontram-se algumas relativas aos direitos laborais como o direito de usufruto de licenças de parentalidade, ou o fim dos processos disciplinares com base nas baixas médicas. Pedem ainda condições salariais e querem conseguir um Acordo Colectivo de Trabalho.ouviu os testemunhos de vários funcionários da Ryanair, que deram conta dos maus-tratos de que são vítimas. Recorde aqui os seus relatos.