Rui Rio comentou a inclusão de António Costa na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. "Sempre achei mal a mistura entre a política e o futebol profissional. No passado combati isso e afastei-me. Hoje até há problemas de ordem judicial metidos nisso mas nem vou por aí", afirmou o líder do PSD no fim da reunião do Conselho Consultivo do partido, que ocorreu em Coimbra."O futebol é acima de tudo emoção, mas a política não deve ser toldada por motivos de ordem emocional, deve ser racionalidade. Nada disto faz sentido. O ideal deve ser, quando estamos em cargos políticos no Governo, abster-nos", defendeu.Duarte Pacheco, deputado do PSD, também integra a Comissão de Honra.