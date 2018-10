Esta será a terceira reunião de Rui Rio com os presidentes das distritais desde que foi eleito presidente do PSD, em Fevereiro.

O líder do PSD reúne-se na sexta-feira com os presidentes das distritais, no primeiro encontro deste género desde que foi pedido aos líderes destas estruturas que assinassem um documento de apoio ao líder, que não contou com o PSD/Lisboa.



Esta será a terceira reunião de Rui Rio com os presidentes das distritais desde que foi eleito presidente do PSD, em Fevereiro, e está marcada para sexta-feira às 16h00 na sede nacional do partido, em Lisboa.



De acordo com os estatutos do PSD, "o presidente da Comissão Política Nacional e o secretário-geral reúnem, ordinariamente, de dois em dois meses, para articulação política de matérias de âmbito geral e distrital, com os Presidentes das Comissões Políticas Distritais".



Em 21 de Setembro, foi apresentado em Santarém um documento de apoio a Rui Rio, que partiu do vice-presidente e presidente da distrital de Aveiro Salvador Malheiro, e que contou com a assinatura de todos os presidentes das distritais, à excepção do de Lisboa, Pedro Pinto, apesar de vários terem manifestado reservas quanto à forma e conteúdo do texto.



O documento foi apresentado pelo presidente da distrital de Braga, José Manuel Fernandes, que salientou tratar-se "não de uma moção de confiança" a Rui Rio, de mas uma "tomada de posição de repúdio" a militantes que "deturpam" a mensagem do líder.



"É uma posição para que haja paz, para que nos deixem trabalhar e para que todos possam ter um objectivo comum, que o país bem precisa, de uma alternativa séria, credível e competente", personificada no líder do PSD, declarou então José Manuel Fernandes.



O documento pede que todos os militantes contribuam para que a "solidez e clareza da mensagem" não seja deteriorada perante a opinião pública e lamenta "o ambiente de permanente instabilidade" para com a direcção nacional e o seu presidente e o que se classifica de "constantes tentativas de deturpação das suas mensagens políticas, nomeadamente por parte de militantes do partido".



"Quem age desta forma não quer que o PSD vença as eleições legislativas, na medida em que tudo está a fazer para prejudicar esse objectivo", é referido no texto.



Na altura em que foi divulgado este texto de apoio das distritais a Rio, estava em curso um movimento - promovido pelo ex-candidato do partido à Câmara de Loures, André Ventura - para recolher 2.500 assinaturas necessárias à convocação de um congresso extraordinário.



No entanto, em 9 de Outubro André Ventura encerrou o processo de recolha de assinaturas e anunciou que deixará o PSD para fundar um novo partido, com a denominação Chega, dizendo ter sido "traído, apunhalado pelas costas e enganado" por pessoas que o incentivaram a avançar com o movimento de destituição de Rui Rio e que depois recuaram.