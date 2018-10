A associação critica a posição das grandes superfícies que têm vindo a dificultar a organização de campanhas de recolha de alimentos. “Acusações graves e infundadas”, considera o Continente.

O Continente reagiu à denúncia da União Zoófila (UZ) de que as cadeias da Auchan Retail e da Sonae MC tinham limitado a realização de peditórios nos hipermercados, prejudicando a recolha de alimentos para os animais sob o cuidado da associação.





De acordo com a Sonae, tais acusação são "graves e infundadas". A cadeia diz que já recebeu, desde o início do ano, "16 recolhas de instituições de apoio a animais nas suas lojas, no âmbito da parceria com a Missão Continente", das quais "2 foram exclusivas de, e para, a União Zoófila (UZ), a 3 e 4 de Fevereiro, no Continente Colombo e a 7 e 8 de Julho, no Continente Amadora".



"Quando oferecida a oportunidade de efectuar recolhas no âmbito da campanha do Banco Solidário Animal – em que várias instituições são convidadas a participar – a UZ não demonstrou interesse em participar", acrescentou a Sonae, em comunicado à imprensa.



Recorde-se que a União Zoófila (UZ), associação que cuida de cerca de 500 cães e quase 200 gatos abandonados e maltratados, garantiu não ter ração para mais que três dias e culpa as grandes superfícies que têm vindo a travar as campanhas de recolha de alimentos.