Rui Rio diz que abstenção deve servir de lição para todos os partidos

Rui Rio, o líder do PSD, comentou este domingo o resultado eleitoral do PSD nas eleições europeias. Afirmando não ser um grande resultado, deixou uma palavra de agradecimento a todos os envolvidos na campanha e disse que a maior ilação a tirar destas eleições é que é preciso renovar as campanhas, para conseguir diminuir a taxa de abstenção.





"Queria deixar uma palavra especial para Carlos Coelho que não conseguiu ser reeleito por ser o sétimo candidato, quando o PSD só conseguiu eleger seis", disse Rio, relembrando que o eurodeputado aceitou passar de segundo candidato para sétimo lugar da lista, mesmo sabendo que podia pôr em risco o seu lugar.



Rio deixou ainda as felicidades aos 21 eurodeputados eleitos "independentemente ao partido". E felicitou ainda todos os restantes partidos e em particular, o Partido Socialista, "na pessoa do doutor António Costa e do doutor Pedro Marques", os vencedores da noite.



Sobre a abstenção, o presidente do PSD afirma: "Temos de ser capazes de arranjar novas formas de fazer campanha. A taxa de abstenção, uma derrota para todos os partidos sem excepção, grandes e pequenos, que é uma derrota para a democracia e Portugal, mostra que temos de atuar de forma diferente."



"Temos de ser criativos nas campanhas eleitorais e no dia a dia. Partidos têm de ser capazes de dialogar por Portugal."



"Ou o PSD chega a outubro como alternativa ao PS, ou não há alternativa ao PS", disse Rio, reafirmando o PSD como grande partido da oposição.

No seu discurso, Rio começou por agradecer a todos os candidatos do PSD pelo empenho na candidatura e na campanha que fizeram e deixou uma palavra especial a Paulo Rangel, cabeça de lista social-democrata, que se levantou para uma ovação na sala de conferência. Minutos antes, Rangel tinha reconhecido responsabilidades pelo fraco desempenho do partido que perde um eurodeputado.