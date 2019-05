António Costa reuniu o seu núcleo duro, depois de a oposição ter aprovado a contagem integral do tempo de serviço dos professores.

Rui Rio, líder do PSD, falou esta sexta-feira à Comunicação Social e referiu que o Governo está a fazer um "golpe de teatro" com a reunião de emergência.



O líder do PSD falou sobre a decisão do governo sobre a contagem de serviço do tempo dos professores.



Para Rui Rio, a corrida às eleições europeias está a correr mal ao Governo e, por causa disso, estão a fazer este "golpe de teatro. Estão a brincar com coisas sérias".



"Sempre dissemos que o tempo deve contar todo, cabe ao Governo negociar", admitiu Rio referindo que "o PSD não votará nada diferente do que já disse".



O líder do PSD explicou que já está previsto um impacto para 2016 e esse mesmo impacto orçamental não terá "nem mais um tostão".



Rio disse aos jornalistas que o Governo está a fazer é "enganar os portugueses". Admite que não teve acesso ao que foi aprovado esta quinta-feira no Parlamento. O líder do PSD reafirma que "o Governo não está a ser sério".



Questionado sobre o desafio de moção que Assunção Cristas fez a António Costa, Rio apenas disse que "estamos em maio, as eleições são a seis de outubro e só digo que isto é um teatro, porque a campanha das Europeias está a correr mal" ao Governo.