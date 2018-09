Presidente do conselho de administração da RTP defendeu a existência da RTP2 - um canal "de luxo" - e também o aumento da taxa do audiovisual para 2019 .

O presidente do conselho de administração da RTP, Gonçalo Reis, defende um aumento da Contribuição para o Audiovisual devido aos resultados obtidos pela RTP.



Sobre o financiamento do canal público, Gonçalo Público lembrou que "o financiamento da RTP é dos mais baixos da Europa. Até a Grécia, a Bósnia ou a Macedónia têm recursos superiores para o audiovisual", em declarações ao jornal Público. "A RTP está a prestar mais serviço público, ao Estado caberá ajustar a Contribuição para o Audiovisual de acordo com a inflação tal como a lei estipula", considera o presidente do conselho de administração.



"Este ano vamos ter um resultado operacional positivo sem qualquer margem de dúvida e vamos lutar até ao final do ano para ter resultados líquidos próximos de zero", afirmou Gonçalo Reis, acrescentando ainda que o orçamento para 2019 será muito semelhante ao de 2017: na ordem dos 200 milhões de euros.

Destes 200 milhões, 16 milhões serão investidos em equipamento para a rádio, para TV, de exteriores, de distribuição do sinal da rádio e equipamento que permita migrar para a alta definição.



Sobre as trocas entre TVI e SIC que marcaram o Verão - particularmente a de Cristina Ferreira que saiu da TVI para a rival -, Gonçalo Reis afirma que a RTP não vai "entrar em aventuras emocionais nem fazer apostas demasiado fortes no entretenimento que sacrifiquem" as "responsabilidades globais de diversidade e qualidade" do canal público. "Não vamos gastar dinheiro numa apresentadora especialíssima, de maneira que coloque em causa a produção de documentários, de programas sobre conhecimento ou ciência."



É ainda anunciado na entrevista ao jornal Público que a "RTP2 vai ter reforço de grelha". Sobre o segundo canal, o presidente do conselho de administração da RTP afirmou que este "é um caso em que o conceito e o produto são tão bons que a estratégia tem de ser completamente soberana face às audiências". Gonçalo Reis considera ainda que este canal se trata de "um luxo", mostrando-se orgulhoso por poder "oferecer um canal desse luxo e dessa qualidade aos portugueses".



Reis descarta ainda a problemática da baixa audiência da RTP2. "A RTP2 tem o público que tiver. Nunca disse à Teresa Paixão [directora] para guinar o canal e piscar o olho às audiências", confessou.