Programa Prós e Contras da RTP chega ao final em Dezembro

A última emissão do programa Prós e Contras está agendada para 17 de Dezembro. Fátima Campos Ferreira irá continuar na RTP, a conduzir um programa de entrevistas.

A direcção de Informação da RTP decidiu acabar com o programa de debate Prós e Contras, emitido às segundas desde 2002 e apresentado pela jornalista Fátima Campos Ferreira.



Foi a própria apresentadora do programa que confirmou ao jornal Público que a última emissão do programa está agendada para dia 17 de Dezembro deste ano. No entanto, Fátima Campos Ferreira irá continuar na RTP, a conduzir um programa de entrevistas televisivas.



Paulo Dentinho, director de informação do canal público, justifica o fim do Prós e Contras com a necessidade de "renovar o formato", garantindo que o programa "cumpriu bem os seus objectivos e fez o seu caminho" durante os 16 anos em que esteve em emissão. "Mas a televisão tem de se renovar, refazer, reconstruir", continuou o director de informação.



O fim do Prós e Contra não implica o final de um programa de debate na RTP, até porque o contrato de concessão de serviço público assim obriga, como lembra o Público.



A decisão tomou forma no início deste mês, quatro semanas depois de a Entidade Reguladora da Comunicação Social ter aprovado a nova estrutura da direcção, que manteve Paulo Dentinho como director.



O programa de entrevistas de Fátima Campos Ferreira já está a ser preparado e será emitido quinzenalmente à quinta-feira depois do Telejornal, também em pleno horário nobre. "Dei tudo de mim no Prós e Contras durante estes 16 anos, mas os programas têm princípio, meio e fim", disse a apresentadora ao jornal diário.