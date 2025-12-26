RTP organiza debate com todos os candidatos a Belém

Debate está marcado para 6 de janeiro. Manuel João Vieira, Humberto Correia e André Pestana juntam-se ao restantes oito.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Vão ser onze a debater e no final só um será eleito Presidente da República. O último debate das eleições presidenciais está marcado para 6 de janeiro na RTP 1 e junta todos os candidatos que estão habilitados a vencer as eleições para Belém. O canal público confirmou ao semanário Expresso que foram convidados para debater todos os 11 nomes que estão oficialmente na corrida.



Regie Medialivre

Isto quer dizer que para além dos oito candidatos que estiveram nos frente-a-frente durante mais de um mês vão também estar a debater o músico Manuel João Vieira, o pintor Humberto Correia e o sindicalista André Pestana.

João Cotrim de Figueiredo, Manuel João Vieira, Humberto Correia, António Filipe, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, André Ventura, António José Seguro, André Pestana, Luís Marques Mendes e Jorge Pinto confrontam-se no canal público a 6 de janeiro, pelas 22 horas. O debate tem a duração estimada de 2h30 e terminará pelas 00h30.