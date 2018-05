A audiência televisiva da final da Eurovisão deste ano, realizada em Lisboa, bateu o recorde dos últimos dez anos, segundo dados divulgados este domingo pela RTP. De acordo com a estação televisiva cerca de 1 milhão e 547 mil espectadores viram a emissão de sábado do primeiro ao último minutos, o que impulsionou uma audiência de 16 pontos de rating e uma quota de mercado de 36,4% de share.O melhor minuto do espectáculo, em termos de audiência, ocorreu às 23h39, em que mais de metade dos portugueses que estavam a ver televisão, estão a seguir a RTP1: 19,6 pontos de rating e 50,2% de quota de mercado (share). Segundo a RTP, o momento em que Salvador Sobral e Caetano Veloso cantaram a música "Amar Pelos Dois" foi também um "grande sucesso de audiências. Nesse momento, 1.811.000 pessoas assistiram à actuação luso-brasileira, o que significou um share de 43%.A final do Festival Eurovisão da Canção fez com que a RTP tivesse um share de 21,7% durante o dia de sábado.