Pobreza afeta 11% dos jovens trabalhadores em Portugal

Mais de um em cada 10 jovens portugueses que trabalham estão em risco de pobreza. Portugal está na média da União Europeia e ligeiramente abaixo da média da Zona Euro.

Em Portugal, 11% dos jovens que trabalham estava em risco de pobreza em 2017. Neste indicador, os jovens portugueses estão em linha com a média dos 28 Estados-membros (11%), mas ficam abaixo da média da Zona Euro (11,9%), segundo os dados do Eurostat divulgados esta terça-feira, 22 de janeiro.



Um indivíduo é identificado como estando em risco de pobreza se o rendimento disponível - depois de ter em conta os apoios sociais - é menos do que 60% da média do rendimento no país.



11% of working young people are at risk of poverty in the EU. The highest shares are in Romania (28.2 %), Luxembourg (20.0 %), Denmark (19.1 %), Spain (19.0 %) and Estonia (18.4 %) https://t.co/Mbsgqx0vTx pic.twitter.com/HcLFDwIQM4 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 22 de janeiro de 2019

Essa proporção caiu um ponto percentual em Portugal, passando de 12% em 2016 para 11% em 2017. Contudo, Portugal ainda está longe da proporção de 8,2% que registava em 2010, antes da crise.No caso da média da União Europeia, a queda foi de 1,1 pontos percentuais de 12,1% para 11%. O melhor desempenho é da República Checa onde apenas 1,5% dos jovens trabalhadores está em risco de pobreza, seguida da Eslováquia (3,8%) e da Finlândia (4,2%).Por outro lado, na Roménia quase um terço (28,2%) dos jovens trabalhadores está em risco de pobreza, seguido do Luxemburgo com 20% e a Dinamarca com 19,1%.Desde 2014 que a percentagem de jovens trabalhadores em risco de pobreza na União Europeia tem vindo a cair gradualmente, depois de ter atingido 12,9% no pico da crise. Na Zona Euro a tendência é semelhante.O risco de pobreza dos jovens trabalhadores é superior ao risco de pobreza de todos os trabalhadores. Na União Europeia essa proporção era de 9,4% enquanto em Portugal era de 10,8%.