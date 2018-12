Programa devia alimentar 60 mil pessoas, mas número foi ultrapassado há muito. Vieira da Silva diz que, mesmo assim, continua a não ser suficiente.

O Estado forneceu alimentação a mais de 73 mil pessoas, este ano, de forma mensal. Os fundos continuam a ser insuficientes para ajudar todos os que precisam.



Os cabazes alimentares do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas chegaram à casa de 73 mil pessoas, em 2018, avança o jornal Público. Este programa tem vindo a a substituir, gradualmente, a Rede Solidária de Cantinas Sociais e conta com o financiamento do Fundo de Auxílio Europeu que tinha como objectivo ajudar 60 mil pessoas. Mas esse número já foi ultrapassado.



Os cabazes entregues mensalmente contêm arroz, massa, conservados, cereais de pequeno-almoço, leite, azeite e marmelada, bem como proteína e legumes congelados. Até 23 de Outubro, tinham sido entregues 10.066 toneladas de bens alimentares a um total de 27.702 famílias.



Mas mesmo com os números apresentados e os apoios comunitários, continua a verificar-se uma séria deficiência na distribuição de apoios. A Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro sinalizou cerca de 400 famílias a necessitarem de ajuda, mas apenas nove foram contempladas com este mesmo apoio, explica o diário que deu início este sábado a uma série de reportagens sobre pobreza.



Portugal recebeu 70 milhões de euros do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas para 2018 e 2019, lembrou o ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva. O governante lamenta que os "níveis de apoio existentes" não chegam e mesmo que houvesse mais, " isso não modificaria a situação das pessoas".



Pobreza é superior nas ilhas



Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) considera-se em risco de pobreza todos os que vivem com menos de 468 euros mensais. E, apesar de o nível de pobreza continuar a diminuir, em Portugal, apenas a região de Lisboa e Alentejo ficaram abaixo da média nacional (17,3%) em relação ao risco de pobreza.



O Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, divulgado INE, revela que a região do país onde o risco de pobreza é mais elevado são os Açores (31,5%), seguido pela Madeira (27,4%).