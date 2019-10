Há os chamados processos complexos e há outros que, apesar da inexistência de qualquer complexidade, atravessam todo o edifício judiciário. Foi o que aconteceu com o caso 3722/16.0T8BG que, envolvendo apenas um galinheiro, chegou ao Supremo Tribunal de Justiça. No início do mês, os juízes conselheiros Maria Rosa Tching, Rosa Ribeiro Coelho e Catarina Serra ordenaram a remoção do galinheiro, confirmando uma anterior decisão do Tribunal da Relação de Guimarães.Foi em 2016 que um casal avançou com uma acção em tribunal, pedidon a remoção de um galinheiro dos vizinhos, que fazia fronteira com a sua habitação. Alegou o casal que, além dos dejectos, as galinhas e os coelhos produziam "ruídos estridentes, altos e repetidos que atingem as pessoas dos demandantes e seus filhos, causando um prejuízo substancial para o uso deste, que é o da habitação". Na primeira instância, a acção foi considerada improcedente.Passo seguinte: um recurso para o Tribunal da Relação de Guimarães, que acabaria por dar razão aos queixosos: "As galinhas/galos dos RR., pelo menos 10, todas as manhãs, entre as 3 e as 5h, fazem barulho estridente, interrompendo" o "descanso" dos autores da acção, que não conseguiam voltar a "adormecer de uma forma regeneradora, adequada e razoável", considerou a Relação de Guimarães, acrescentando que os autores da acção e os filhos " por causa dos ruídos produzidos pelas referidas aves, várias vezes se levantam com sintomas de falta de repouso".Chegado ao Supremo, o processo acabou com um acórdão de 3 de outubro, confirmando a decisão dos desembargadores de Guimarães. Para os juízes conselheiros do STJ, "a vivência nos meios rurais, impõe que nas relações de vizinhança seja de tolerar os ruídos provocados pelos animais domésticos legitimamente criados nos quintais das residências, tais como galinhas e galos".Por isso, começaram por admitir, quem vive por perto terá que "suportar algumas contrariedades e incomodidades daí advenientes". Porém, nem tudo pode ser tolerável. Esta, segundo os juízes do STJ, "deverá apenas ocorrer na medida adequada e proporcionada à satisfação dos interesses tutelados pelo direito dominante, para que todos possam continuar a viver em sociedade no ambiente rural que escolheram".Analisada a situação e o espaço circundante, os conselheiros decidiram que Daí que, "face às demonstradas condições do local - galinheiro construído a apenas escassos 4,395 metros de distância da janela da cozinha da casa de habitação" se deveria considerar o equilíbrio "proporcional entre o direito de personalidade dos autores e o direito de propriedade privada dos réus". Em resumo, tal equilíbrio implicaria "a deslocação das aves para local onde não perturbem o direito ao descanso" dos autores da acção, assim se" minimizando os efeitos nefastos o seu 'barulho estridente'".