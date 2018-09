O presidente do PSD defendeu que é fundamental alterar a forma de militância sob o risco de o descrédito ser "ainda maior".

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou que os partidos estão "profundamente descredibilizados" perante a opinião pública, e defendeu que é fundamental alterar a forma de militância sob o risco de o descrédito ser "ainda maior".



"Os partidos estão profundamente descredibilizados perante a opinião pública (...), acho que ela tem razão e não sabe muito bem como as coisas se passam, se soubesse ainda teria pior [opinião], temos de ter consciência disso", afirmou o social-democrata no encerramento da apresentação do Conselho Estratégico Nacional (CEN), na terça-feira, na Maia, no distrito do Porto, onde chegou a ser anunciada a sua ausência devido a questões pessoais.



Por esse motivo, o ex-autarca da Câmara Municipal do Porto referiu que os partidos têm de mudar a forma de militância ou "a cada ano o descrédito" será maior.



"Temos de ter a criatividade de encontrar novas formas de militância e novas formas de participação na política", frisou.



Pelo calendário eleitoral, a actual direcção nacional não tem o tempo de que precisa para pensar, fazer e discutir a transformação que se exige, disse Rio, acrescentando ter surgido a ideia de criar o CEN, organismo para já informal, cujo objectivo assenta na elaboração de um programa eleitoral e na criação de uma militância diferente no PSD.



O CEN é um órgão consultivo e de aconselhamento nas questões nacionais, constituído no início do mandato de Rui Rio como líder do PSD.



Rio explicou que o CEN tem duas vertentes, uma que assenta na elaboração do programa eleitoral do partido, o que não constituiu uma "grande novidade", e outra relacionada com a criação de um novo espaço de militância "com uma nobreza diferente" e onde os cidadãos podem militar em razão dos temas de que mais gostam.



"Se isto funcionar os outros [partidos] vão ter de copiar, não tem outro remédio", considerou.



O presidente do PSD explicou que o CEN permite que qualquer militante, simpatizante ou independente dê informações e ideias em diferentes áreas de intervenção.



O CEN é "absolutamente vital" para se conseguir um novo PSD, adiantou, explicando que um "novo partido não é outro PSD", mas sim um partido adaptado à nova sociedade.



Também o vice-presidente do PSD, David Justino, defendeu que "todas as contribuições" são fundamentais para o partido, apontando que as soluções tanto podem vir do Norte como do Sul do país.



O ex-ministro da Educação vincou que o PSD está mobilizado, sendo o CEN um órgão que agrega grupos de trabalho que trabalham para "ganhar as três eleições".