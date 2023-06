'Rio atmosférico'. Estado do tempo vai agravar-se em algumas zonas do País

O estado do tempo vai agravar-se na próxima semana. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira vai estar sob influência de uma "massa de ar tropical com elevado conteúdo em vapor de água, transportada na circulação de uma depressão complexa que se estende desde a região a sul dos Açores até ao arquipélago da Madeira". Porém, a chuva vai afetar o resto do País.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Esta massa de ar tropical é descrita como um "rio atmosférico", fenómeno que provoca "precipitação forte e persistente, por vezes acompanhada de trovoada e vento forte, com rajadas, com maior impacto nas vertentes sul e nas terras altas, suscetível de originar deslizamentos de terras, cheias repentinas e enxurradas".O impacto deste rio atmosférico irá sentir-se no arquipélago da Madeira a partir da tarde desta segunda-feira, 5, até meio da tarde de dia 6, terça-feira. O início da semana no arquipélago dos Açores também pode trazer alguma precipitação.Já no Continente, estão previstos aguaceiros já a partir de segunda-feira, em particular no interior Norte e Centro. Porém, na Grande Lisboa, pode já chover amanhã, de acordo com a previsão do IPMA. A partir de quarta-feira, dia 7, a previsão já é de chuva em todo o país.Em outubro de 2022, o País já foi afetado por um rio atmosférico, que causou avisos laranja em seis distritos e amarelo em outros sete. Foram registadas centenas de ocorrências devido à precipitação forte pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).