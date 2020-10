Rio ameaça concelhias com rejeição de candidaturas

A mensagem que chegou às concelhias é clara: os candidatos autárquicos do PSD serão escolhidos e anunciados entre janeiro e março do ano que vem. Se o calendário definido por Rui Rio não for respeitado, os nomes podem ser rejeitados.Já havia pelo menos três concelhias com candidatos publicamente anunciados e, ao que aapurou, até havia quem já tivesse encomendado cartazes com as caras escolhidas que estavam impressos e que deviam ter sido afixados esta semana. "Houve ordem para parar tudo", explica àuma fonte social-democrata, explicando que a mensagem enviada pela sede nacional fez travar todos os planos.Na mensagem, assinada pelo secretário-geral do partido José Silvano, que ateve acesso, referem-se aliás as notícias sobre a escolha de candidatos a Coimbra, Celorico de Basto e Mangualde para justificar o timing do aviso feito às estruturas locais.Na nota recorda-se que "a Comissão Política Nacional aprovou uma deliberação sobre o calendário da aprovação das candidaturas autárquicas e respetiva divulgação pública", que "fixava o respetivo calendário entre Janeiro e Março de 2021" e que as decisões das concelhias de Mangualde, Celorico de Basto e Coimbra "contrariam esta deliberação".Por isso, Silvano pede aos líderes das distritais que recordem às concelhias que "que ao não acatarem a referida deliberação, podem essas candidaturas serem rejeitadas (não homologadas) pela CPN"., o líder da concelhia de Coimbra, Carlos Lopes, recordou que por ser uma capital de distrito, a direção nacional do partido tem a prorrogativa de ratificar o candidato e que isso ainda não aconteceu, apesar de a estrutura local ter aprovado "a 4 de julho" o nome de Nuno Freitas para disputar a câmara ao socialista Manuel Machado."O nome ainda não foi ratificado na distrital nem na nacional. Estamos a trabalhar sobre uma vontade que temos", admite Carlos Lopes, garantindo que no caso da concelhia que lidera ainda não foi encomendado qualquer material de campanha com o nome de Nuno Freitas.Carlos Lopes lamenta, contudo, que o calendário definido por Rio atire para 2021 o arranque da campanha, explicando que já há em Coimbra uma candidatura de um movimento de cidadãos encabeçada pelo ex-bastonário da Ordem dos Médicos José Manuel Silva "a ganhar expressão".Nuno Freitas é médico, já foi líder da concelhia de concelhia de Coimbra e deputado, e é vereador na oposição.