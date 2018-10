João Ribas, responsável pela organização da exposição de Mapplethorpe, considerou "inaceitável" a interdição a menores de 18 anos de uma sala na exposição em Serralves.

O diretor artístico de Serralves, responsável pela organização da exposição de Mapplethorpe, João Ribas, considerou "inaceitável" a interdição a menores de 18 anos de uma sala, justificando esta como um dos motivos da sua demissão.



Em causa está a "alteração" da sinalética à entrada de uma sala com fotografias de caráter mais explícito ou gráfico, que alertava para esse conteúdo, para uma de total interdição a menores de 18 anos, mesmo que acompanhados pelos pais.



"A exigência de incluir a referência aos 18 anos para tornar a sala interdita, parece-me inaceitável. Temos 20 anos de prática, em que houve outros conteúdos gráficos e explícitos com esta sinalética, usada em outras partes do mundo", afirmou.



Esta sinalética referida pelo responsável, que deveria ser colocada à entrada da sala ou na zona de transição entre os espaços, avisava para a existência de conteúdos explícitos.



João Ribas acrescentou ainda que também estava previsto a existência de um assistente de sala, além da sinalética que alertava para os pais ou adultos que acompanhavam os menores.



"O que acontece sempre é um aviso sensato na entrada ou na transição entre os espaços desses conteúdos que alertam e permitem ao público escolher, com um aviso e assistente de sala. A sinalética não limitava a faixa etária, alertava para conteúdos", frisou.



"Não entendi e achei de mau gosto interditar", o que significava que nem acompanhado de um adulto os menores de 18 anos poderiam entrar na sala".



João Ribas lembrou que inclusivamente já houve sexo explícito em exposições e não houve esta proibição.



O responsável afirmou ainda que pensa numa "exposição aberta a todos e questiona: "Um jovem de 15 anos que tem acesso a tudo na internet não pode ir assistir a uma exposição de Mapplethorpe acompanhado do seu pai?".



João Ribas salientou ainda aos deputados que é "demissionário num quadro de resistência a um cenário" que considera "intolerável".