Revista de Imprensa. Costa quer superministros e menos ministérios

Em entrevista ao Diário de Notícias, aquele que foi o número 2 do CDS em Lisboa, José Ribeiro e Castro, diz que "se o PSD tivesse feito coligação, Rui Rio seria primeiro-ministro". O ex-dirigente centrista ataca oposição interna e garante que o CDS não acabou: "Há um recomeço a fazer", diz, culpando Rio pela maioria absoluta de Costa.



O Jornal de Notícias avança esta sexta-feira que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assumiu o pagamento de mais 155 mil euros à SIRESP pela rede de comunicações de emergência e segurança do Estado até que seja criada uma entidade que agregue todas as redes de comunicações do Ministério da Administração Interna, já depois do Governo ter pagado 11 milhões de euros de indemnização compensatória. A assunção das responsabilidades financeiras está enquadrada num decreto-lei recente, mas há um parecer jurídico interno da própria SGMAI que diz que não deve haver mais pagamentos.