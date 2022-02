Risco de hospitalização é 75% menor com a Ómicron, aponta estudo português

Um estudo feito em Portugal indica que quem está infetado com a variante Ómicron da covid-19 tem um risco de hospitalização 75% inferior em relação a alguém infetado com a variante delta e que o risco de morte é 86% inferior comparado com alguém infetado pela anterior variante dominante no país.

A investigação, conduzida por membros da Direção-Geral de Saúde, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e de outras instituições, foi pré-publicado no portal MedRxiv e espera agora revisão de pares.

No estudo participaram 15.978 voluntários com 16 ou mais anos de idade, em que mais de metade estavam infetados pela variante Delta (9.397) e outros 6.581 infetados com a Ómicron. Entre o grupo da variante Delta, 1,6% teve de ser hospitalizado, percentagem que desce para os 0,2% quando comparado com infetados com a Ómicron.